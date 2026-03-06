千鳥ノブ（46）のめいで、BMXライダーの早川優衣（24）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「いつも応援してくださる皆様へ。直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさいこの場をお借りしてご報告させてください入籍しました!!!」と発表。そして「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です今後ともよろしくお願いいたします」と締めく