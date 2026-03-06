テレビ朝日の小松靖アナウンサー（51）が5日、自身のXを更新。ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）の結婚を祝福した。現在、同局ニューヨーク支局特派員の小松アナはももいろクローバーZのファン「モモノフ」として知られる。佐々木結婚の一報に触れ、Xを24年5月9日以来となる665日ぶりの更新で「えっ？ちょっとまって一回落ち着くまず会社行く」とポスト。続けて別の投稿で「興奮と歓喜とちょっぴりの動揺が同時にやってくる