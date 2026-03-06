アメリカの高級映画館＆レストランチェーン、iPic Theatersが経営危機に瀕している。事業再建のため破産保護を申請し、売却を模索していることがわかった。米が報じている。 iPic Theatersは、リクライニングシートやフルサービスのレストランなどを備えたラグジュアリー型の映画館チェーン。全米8州に13劇場を展開し、施設ごとにレストランやバー、ラウンジを併設するほか、座席まで料理を