あの大人気格闘ゲーム『ストリートファイター』をハリウッドが本気で実写映画化した『Street Fighter』が、邦題『ストリートファイター／ザ・ムービー』として日本公開されることが決定した。2026年10月16日、全世界同時公開だ！ファイッ！ 製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャー