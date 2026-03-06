◇米男子ゴルフツアーアーノルド・パーマー招待第1日（2026年3月5日フロリダ州ベイヒル・クラブ＝74667ヤード、パー72）松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、1ダブルボギーの70で回り、18位で発進した。首位とは7打差。久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、3ボギーの71で回り、26位で滑り出した。ダニエル・バーガー（32＝米国）が63で単独首位に立った。