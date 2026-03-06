元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が6日までに自身のインスタグラムを更新。超豪華なゴルフコンペショットを投稿した。自身のインスタグラムで「第3回JO CUP参加させていただきました」と題してつづり始めた。「ゲストも参加賞も景品も全てが豪華！！！前日から雨が降り続いて心配だったけどスタート時間にはしっかりあがって、最後には青空が広がりました」と記した。そして「城さんの挨拶もめっちゃ面白く