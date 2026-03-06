西日本から関東にかけては、2月下旬からの雨によって、少雨の状態は緩和しましたが、この先1か月の降水量は平年より少なくなる可能性があります。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。3月14日から20日頃にかけては高気圧に覆われやすく、北日本日本海側では例年と比べて、くもりや雪または雨の日が少ない見込みです。北日本太平洋側では例年と同様に晴れる日が多いでしょう。【気温