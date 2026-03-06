日々の生活で何気なく使っている言葉の中に、意外な共通点を見つける「言葉のパズル」に挑戦してみませんか？4つの空欄すべてを埋めて、意味の通る単語を成立させる「共通の音」が何か、推理してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□てんきん□□ふう□□じふ□□つづきヒント：自動車や機械などを操作して、機能させることを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓