商用軽バンが大転身！日本最大級のカスタムの祭典「東京オートサロン」では、毎回、ユーザーから注目を集めるカスタムカーやコンプリートカーが登場します。ここでは2024年開催時にDAMD（ダムド）が展示した「ATRAI FUZZ DECKVAN（アトレー・ファズ デッキバン）」について振り返っていきます。【画像】超カッコイイ！ ”レトロ顔”の「4人乗り軽トラカスタム」を画像で見る（30枚以上）DAMDはスズキ、ダイハツ、スバルとい