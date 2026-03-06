2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、新たに実行犯供給役とみられる18歳の男が2026年3月6日に逮捕されました。この事件の逮捕者は8人目です。 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住むとび職の男（18）です。 警察の調べによりますと、男はすでに逮捕されている7人と共謀し、12月22日深夜、長泉町の会社兼住宅に押し入り、高齢の夫婦を拘束して夫に軽傷を