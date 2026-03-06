『東京駅の建築』の知られざる物語とは？明治維新政府の威信をかけた様式建築 近代建築トップランナー辰野金吾の東京駅の物語 ２０１２年に復原工事が完了した東京駅丸の内駅舎。赤レンガに白い花崗岩の帯が目を引くこの東京の表玄関は、日本人初の建築家の一人である辰野金吾の設計です。 明治初期、渡欧した政府高官たちは石とレンガでつくられた町並みに驚嘆しました。すぐに工部大学校造家学科（現在の東京大学工学部