櫻坂46三期生 櫻坂46三期生（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が５日、都内で行われたLeminoオリジナルドラマ『路地裏ホテル』（Leminoで６日午後12時から独占配信）完成披露試写会に、劇中で着用した衣装で登壇。中嶋優月は「三期生として何か作れることはないかなと思っていた時にこのお話を頂いて嬉しかったです。純粋に11人楽