東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.93高値183.09安値182.13 184.26ハイブレイク 183.68抵抗2 183.30抵抗1 182.72ピボット 182.34支持1 181.76支持2 181.38ローブレイク ポンド円 終値210.51高値210.63安値209.19 212.47ハイブレイク 211.55抵抗2 211.03抵抗1 210.11ピボット 209.59支持1 208.67支持2 208.15ロ&#1254