東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.47高値9.61安値9.42 9.77ハイブレイク 9.69抵抗2 9.58抵抗1 9.50ピボット 9.39支持1 9.31支持2 9.20ローブレイク シンガポールドル円 終値123.06高値123.39安値122.81 123.94ハイブレイク 123.67抵抗2 123.36抵抗1 123.09ピボット 122.78支持1 122.51支持2 122.20ローブレイ