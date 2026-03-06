【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比52銭円安ドル高の1ドル＝157円48〜58銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1602〜12ドル、182円76〜86銭。米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦の長期化への懸念が強まる中、「有事のドル買い」が優勢となった。