俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）の7日放送回では、茨城県つくば市の「再生された板倉造りの家 -関根邸-」を紹介する。【写真】仮設住宅のキッチンを再利用「茨城県つくば市・関根邸」同住宅は、東日本大震災の際に使用された応急仮設住宅を移築し、再生した住まい。耳付きの端材を外壁に張るなど地元・筑波産の資源を活用しているほか、窓の追加や軒の延