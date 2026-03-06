政府は陸・海・空の自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」の司令官に、俵千城海将を充てる人事を閣議決定しました。俵氏は潜水艦隊司令官や佐世保地方総監副司令官を歴任し、去年3月に発足した統合作戦司令部の副司令官を務めています。現在、初代司令官を務めている南雲憲一郎空将は今月23日付で退職するということです。統合作戦司令部は今月、発足1年を迎えます。