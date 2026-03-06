政府は、災害対策の司令塔となる「防災庁」の設置に必要な法案を閣議決定しました。今の特別国会に提出する方針です。閣議決定した防災庁設置法案は、防災庁を設置し、その事務を統括する防災大臣を置くなどとしています。法案では、防災大臣に関係行政機関に対する「勧告権」を付与することが盛り込まれており、政府は、防災大臣をトップとして、防災の総合調整の円滑化を図りたい考えです。この法案にはまた、▼地方機関として「