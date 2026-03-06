女優広瀬アリス（31）が6日までにXを更新。IQ（知能指数）が1桁になったことを報告した。広瀬は「この前LAに行って初のNBA観戦したんだけど興奮し過ぎてIQ3になった」と告白。さらに「ヨーロッパに2週間近く行ってた時もずっとIQ3だった」と書いた。この投稿に対し「IQ3もあるのうらやま」「可愛さはIQ200超えてるやろ」「覚醒寸前のアリスさん」「ゼロじゃなかったよかった笑」「その前のIQが気になるわ…」などとさまざま