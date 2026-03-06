・ＮＹダウ４７９５４．７４（－７８４．６７） 高値４８５２６．７３ 安値４７５７７．１１ ・Ｓ＆Ｐ５００６８３０．７１（－３８．７９） ・ナスダック総合指数２２７４８．９８（－５８．５０） 出所：MINKABU PRESS