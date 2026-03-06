[3.5 プレミアリーグ第29節 トッテナム 1-3 クリスタル・パレス]プレミアリーグは5日に第29節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でトッテナムと対戦し、3-1で勝利。鎌田は攻守に激しく奮闘し、フル出場で勝利に貢献した。降格圏まで遠くない14位パレスと16位トッテナムの対決。特にトッテナムは2月にトーマス・フランク監督が解任され、イゴール・トゥドール氏が暫定監督を務めるも連敗が続く。降格圏内1