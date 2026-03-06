【ワシントン共同】米国立公園局は5日、名所として知られる首都ワシントンのポトマック川周辺の桜が29日〜4月1日に満開になるとの予測を発表した。ワシントンでは恒例の「全米桜祭り」が3月20日〜4月12日に開催され、日米友好や米国の建国250年を祝うイベントが開かれる。大平真嗣駐米公使はワシントンで開かれた記者会見で、ポトマック川周辺の桜について、1912年に当時の東京市が苗木約3千本を贈ってから「100年以上、日米友