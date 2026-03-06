香港の俳優ジェフリー・ガイと南沙良が共演するアクション映画『殺手#4（キラー・ナンバー4）』より、“No.4”×“雲”のバディビジュアル3種と、銃と日本刀アクションシーンの場面写真10点が解禁された。【写真】ジェフリー・ガイ×南沙良の超カッコいいバディビジュアル本作は、香港と日本の才能が結集したスタイリッシュなアクション映画。香港の凄腕の殺し屋“No.4”（ナンバー・フォー）と、弟をヤクザの一味に殺された日