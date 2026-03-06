フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われた。史上初の4連覇を狙う17歳・島田麻央（木下グループ）は71.90点をマーク。ただ一人70点台をマークし、首位発進を決めた。改めてファンの驚きを呼んだのがフィニッシュ前の15秒間。「相変わらずえぐい」「麻央様すっご、、、」などとネット上で話題になった。