テレビ朝日の清水俊輔アナウンサー（45）が6日までに自身のインスタグラムを更新。3年前のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝戦の放送席の写真を投稿した。自身のインスタグラムで「WBC。2023、優勝の瞬間の放送席。あれから3年、いよいよ始まりますね」とつづり始めて、3年前の決勝戦の写真を公開した。「過去5大会は、実況アナウンサーとして臨んでいたWBC。第6回にして、初めて、純粋な野球ファンとして迎え