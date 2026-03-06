フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる俳優・唐田えりか×せいや（霜降り明星）によるドラマ『102回目のプロポーズ』に俳優の浅田美代子の出演が決定。『101回目のプロポーズ』では、薫の親友である石毛桃子（いしげ ももこ）役を演じた彼女が、本作でも再び登場する。【写真】幸せそう…公開された『102回目のプロポーズ』キービジュアル薫と達郎の恋を応援し、時に親身なアドバイスで支える姿が、