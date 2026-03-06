結婚に踏み切れない29歳の男性が、過去に結婚式直前で破談になったトラウマを告白した。【映像】結婚を破談された当時3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の海外旅行へ出発する番組だ。今回旅に参加したのは、外資系IT企業に勤