SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ＆ショーパン姿の“爆買い”ショットを公開した。「明日から新宿ルミネにオープンのサンリオハウスで爆買いしてきた」と、ノースリーブのドット柄のトップス＆ショートパンツ姿でサンリオハウスで買い物しているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「ゆあちゃん可愛すぎ」「めっちゃ可愛い」「お綺麗です」