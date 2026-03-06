「春季教育リーグ、広島７−０中日」（５日、由宇球場）開幕ローテ入りを目指す岡本駿投手（２３）と高太一投手（２４）が５日、春季教育リーグ・中日戦（由宇）に登板。２人そろって好投し、アピールに成功した。先発した岡本は５回２安打無失点。大島、高橋周ら実績者が上位に並んだ打線を相手に、打たせて取る投球を展開した。２四球で奪三振はなく、「ゾーンに行かない時もあった」と反省しながらも「なんとか試合をま