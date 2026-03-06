コロコロ変わった銀座線のダイヤコロナ禍で鉄道は減便の時代を迎えました。例えば東京メトロの輸送人員は、最初の緊急事態宣言が発出された2020年度第1四半期（4〜6月）には、コロナ禍前の2018年度同期比で定期利用が62％、定期外利用が38％の水準まで大幅に減少しました。定期券は購入済みの人が計上されるため、実際の利用者はもっと少なかったでしょう。【コロナ禍前後】銀座線の運行本数と輸送人員の推移を見る（グラフ）