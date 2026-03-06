ダイソーをパトロール中に目に留まったこちらの食器。なんとソースなどと一緒にメニューを盛りつけられる便利なデザインで、お値段は￥330（税込）。ニュアンスのある質感とシックな色合いに一目惚れし、早速購入してきました。軽食はもちろん、深さがあるのでメインの料理にも◎食洗機やレンジの使用も可能ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：深皿仕切り皿価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：458