帝国ホテルは、「帝国ホテル 京都」を3月5日に開業した。帝国ホテルとして30年ぶりの新規開業で、祇園甲部歌舞練場敷地内の国の登録有形文化財、弥栄会館の一部を保存・活用した。客室は本棟47室、北棟8室の全55室で、保存・改築・増築という異なる建築構造を持つ3エリアで展開する。内装は新素材研究所の榊田倫之氏が手掛け、弥栄会館の意匠を受け継ぎつつ、日本古来の自然素材などを用いてくつろぎの空間を演出した。保存エリア