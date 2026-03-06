セリアで購入したコインケースが、思いのほか使い勝手が良くて感心しました！スリムで持ち運びやすいのに、必要な小銭がしっかり入る絶妙なサイズ感。試しに、あるアイテムを入れたらぴったりサイズで驚き！よく使う物の持ち運びにも役立ちます。カラビナ付きなので、バッグなどにつけて持ち運べるのも嬉しいポイントです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリムコインケース オーバルカラビナ付き価格：￥110（税込）サ