タレントの中川翔子さんは3月3日、自身のInstagramを更新。わが子の“離乳食デビュー”を喜びとともに報告しました。【写真】中川翔子＆双子のスリーショット「すくすく成長していて嬉しいですね」中川さんは「離乳食デビューついに生まれて初めてミルク以外の母乳以外の食べ物を食べられましたー！」とつづり、合計15枚の写真と画像を投稿。1枚目は、背景に離乳食をたくさん合成し、メルヘン風に加工した双子とのスリーショット