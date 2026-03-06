中国とはどんな国か。笹川平和財団常務理事の兼原信克さんは「かつての中国は今と逆のことを言っていた」という。『中国共産党が語れない日中近現代史』（新潮新書）より、前駐中国日本国特命全権大使の垂秀夫さんとの対談を、一部紹介する――。（第1回／全3回）写真＝iStock.com／bjdlzx※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bjdlzx■ヒトラーでも敵わない20世紀最大の殺人者【兼原】20世紀最大の人道的悲劇は、多分毛沢東