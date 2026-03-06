プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が１月２６日に出版したトレーニング本マッチョ・ドラゴン式トレーニング古希でも闘える体づくり」（ホーム社。税込み・２３１０円）が話題を呼んでいる。同書で７２歳を迎え驚異的な肉体をキープしているドラゴンが体作りと健康の秘密を赤裸々に披露している。さらに一般人でもできるドラゴン式ストレッチ＆トレーニングも教えている。藤波がスポーツ報知の取材に応じ「この本を出した