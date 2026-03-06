女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第110回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの間に第1子男児が誕生、松野家が喜びに包まれる姿が描かれた。出産シーンの収録は昨年12月19日、郄石の23歳の誕生日に行われ「生まれた日にトキがママさんになって本当にうれしい！」と感激していたという。制作統括の橋爪國