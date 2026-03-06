【ワシントン＝淵上隆悠】米上院（定数１００）は４日、トランプ大統領が議会承認を得ずにイラン攻撃を継続することを制限する決議案の採決動議を反対５３賛成４７で否決した。同様の決議案は５日に下院でも審議される予定だが、否決される公算が大きい。野党・民主党は、米国憲法が宣戦布告の権限を与えているのは議会だと主張。与党・共和党は、大統領が限定的な攻撃を命じることは最高司令官として必要と訴えている。１９