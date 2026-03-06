広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が５日、本拠地デビュー戦での快投を誓った。この日は、同球場での全体練習に参加した。チームは７日からマツダスタジアムで中日との２連戦に臨む。新人右腕の登板も予定されており、内容と結果を示して、開幕１軍入りへアピールをする構えだ。待ちに待ったマツダスタジアムでの登板だ。赤木は、「楽しみのほうが大きい」と声をはずませた。７、８日の中日戦での登板を予定