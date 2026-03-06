世界三大バレエ団の一つ、英国ロイヤル・バレエ団が2026年7月に、3年ぶりの来日公演を行う。世界的なスターが勢ぞろいで登場する中でも、一際注目を集めるのは、プリンシパルとして充実の時期を迎える高田茜さん。たおやかで気品に満ちた雰囲気をまといながら、強靭な体幹を使った超絶技巧を、さらっと見せて、極上の舞台を作り上げる。「日本が大好きで、日本で踊る機会を大切にしている」という高田さんに、公演に向けた心意気を