＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞古江彩佳はボギーなしの4バーディ「68」で回り、首位と2打差の7位と好スタートを切った。「2〜3メートルの長めのパーパットをいくつかしのぎながら回れた。ノーボギーはすごくよかった」と、今季3度目のボギーなしラウンドに満足感をにじませる。〈連続写真〉ゆったり振るから曲がらない！古江彩佳ドライバースイング10番ではユーティリ