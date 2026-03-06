＜アーノルド・パーマー招待 初日◇5日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントのひとつが開幕。第1ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見日本勢は2人が出場。「ジェネシス招待」以来2試合ぶりの試合となる松山英樹は、4バーディ・1ダブルボギーの「70」で初日の競技を終えた。2アンダー・18位タ