＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞華々しく幕を開けるはずだった原英莉花のルーキーイヤー初戦は、思わぬ形でスタートした。出だし10番でいきなりのダブルボギー。アゲンストの風が吹くなか、フェアウェイからの2打目がグリーンをオーバーし、アプローチが段を下ってそのままグリーンをまたいだ。1メートルのパットも蹴られる4オン2パットの船出だ。【写真】現地で撮影！