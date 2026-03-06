＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞ツアー通算2勝の福田真未が、ママとなって2年8カ月ぶりに戦いの場に戻ってきた。2023年に一般男性と結婚し、翌年7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」を最後にツアーから離れた。昨年7月12日には長男・蓮くんを出産。産休・育休制度からの復帰を申請して、この日を迎えた。〔女子プロランキング〕理想のお嫁さんに選ばれたのは？