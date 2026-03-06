＜プエルトリコオープン 初日◇5日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞プエルトリコで行われる米国男子ツアーが開幕。第1ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見日本勢は2人が出場。4バーディ・2ボギーの「70」をマークした平田憲聖が、2アンダー・21位タイとまずまずの滑り出しを切った。先週を17位で終えた金谷拓実は2バーディ・5ボギーの「77」と出