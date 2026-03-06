【コルティナダンペッツォ共同】日本パラリンピック委員会は5日、アルペンスキー女子座位の村岡桃佳（トヨタ自動車）がミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでアルペンの最初の種目として7日に実施予定の滑降を欠場すると発表した。