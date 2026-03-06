台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーダーであるニコル（30）が5日まで自身のインスタグラムを更新。日本のコンビニの人気商品を購入した様子を投稿した。WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。そして36名から選抜された12人が来日した。ニコル