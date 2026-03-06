女子陸上100メートル障害（ハードル）の田中佑美選手（27）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。華やかなドレスショットを披露した。プレゼンターとして参加田中選手は、「UNIVAS AWARDS2025-26において、プレゼンターとして参加させていただきました」と報告し、デコルテあらわなドレスでマイクを持つ姿を投稿。「受賞された皆様、おめでとうございます」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、胸元にレ