筋力増強を目指すなら、回数よりも「高強度」 筋力増強には1RM70%以上の強度が必須 トレーニングを行う際に、どのくらいの負荷がもっとも筋肉を増強させるのか、という疑問に答えてくれたのが、2020年のイギリス、ソレント大学による研究です。それによると、もっとも筋力が増強する負荷量は１ＲＭ90％であり、筋力増強効果が得られる最低値は１ＲＭ70％という結果でした。３回が限界という強度が筋力増強効果を最大にし