【本日の見通し】中東情勢にらみが継続、米雇用統計にも注意 イラン紛争長期化を警戒した動きが広がっている。NY原油先物は一時82ドル台まで急騰。ダウ平均が一時1162ドルの大幅反落となるなど、リスク警戒の動きが広がった。ドル円は警戒感が後退していた東京午前に156.50円割れを付ける動きも、その後の有事のドル買いに157円85銭まで上昇。NY市場終盤に入っていったん調整売りが入ったが、157円50銭台で東京朝を迎え